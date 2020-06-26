Тверской райсуд Москвы оштрафовал активиста на 75 тысяч рублей за плакат со смайликом на Красной площади
Тверской райсуд Москвы оштрафовал на 75 тысяч рублей участника «бессрочного протеста» Даниила Галицкого, который стоял на Красной площади с плакатом с изображением смайлика
Фото: Радио Свобода
Тверской райсуд Москвы оштрафовал на 75 тысяч рублей участника «бессрочного протеста» Даниила Галицкого, который стоял на Красной площади с плакатом с изображением смайлика.
Суд признал активиста виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия, сообщает «ОВД-Инфо».
Сам Галицкий назвал свою акцию социальным экспериментом. Отметим, что любые акции протеста на Красной площади считаются нарушением закона о митингах, поскольку она примыкает к резиденции главы государства.
25 июня на Красной площади полицейские задержали активиста Виктора Немытова, который проводит одиночный пикет против поправок в Конституцию.
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