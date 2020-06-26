Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией с диагнозом «астма» незаконно отправили в армию
Юрист ФБК Владлен Лось сообщил «Медиазоне», что организация намерена обжаловать решение призывной комиссии в суде как незаконное, поскольку в Артема Ионова есть диагноз «астма»
Военкомат Московской области отправил в армию сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Артема Ионова, который страдает астмой.
Юрист ФБК Владлен Лось сообщил «Медиазоне», что организация намерена обжаловать решение призывной комиссии в суде как незаконное, поскольку в Артема Ионова есть диагноз «астма».
22 июня сотрудника ФБК забрали на распределительный пункт в подмосковном Железнодорожном. Юрист фонда Иван Жданов сообщил, что Артема Ионова «похитили в стиле Руслана Шаведдинова». Силовики забрали у Ионова все средства связи и не пускали к нему юриста.
Напомним, в конце прошлого года был похищен еще один сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов. Долгое время с ним не было никакой связи, а затем стало известно, что его отправили служить на Новую Землю без предварительной отправки в учебный центр.