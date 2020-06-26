Депутаты Госдумы предложили штрафовать детсады и школы за отказ принимать детей без прививок
Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили пакет поправок в Кодекс об административных нарушениях, которые вводят штраф для чиновников и организаций за отказ принимать детей без прививок в детские сады и школы
Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили пакет поправок в Кодекс об административных нарушениях, которые вводят штраф для чиновников и организаций за отказ принимать детей без прививок в детские сады и школы. Штраф за нарушение законных прав родителей составит от 30 до 100 тысяч рублей.
Поправки «Единой России» устанавливают право граждан на выбор формы получения образования, ознакомление с учредительными документами образовательных организаций, а также документами, регулирующими учебный процесс, на получение информации о любых медицинских обследованиях детей и на отказ от их проведения, сообщает «Лента.ру».
Депутат Николай Земцов отметил, что законодательная норма о медицинских обследованиях предполагает, в том числе, и отказ от прививок без запрета на посещение образовательных учреждений. Вакцинация в России проводятся только с добровольного согласия родителей.
Единороссы предлагают убрать из статьи Административного кодекса о неисполнении родительских обязанностей формулировку «ненадлежащее исполнение», поскольку на практике она позволяет должностным лицам «слишком вольные трактовки», которые влекут за собой нарушение прав граждан.
Отметим, что ранее Совет Федерации, напротив, предлагал запретить непривитым детям посещение детских садов и школ. Исключение составят только дети, имеющие медотвод от прививок.