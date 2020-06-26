Международные эксперты высоко оценили организацию голосования на лавочках и в автобусах
Международные эксперты в эфире государственного Первого канала положительно оценили ход всероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию после первого дня плебисцита
Международные эксперты в эфире государственного Первого канала положительно оценили ход всероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию после первого дня плебисцита.
Так, депутат парламента Италии Паоло Гримольди заявил, что голосование организовано «на очень высоком уровне», и по сравнению с другими странами Россия оказалась «одной из лучших».
Депутат Бундестага Стефан Койтер согласился с итальянским коллегой и отметил, что «уровень организации в России выше, чем в ФРГ». «У вас везде камеры, которых нет в Германии. И для вас нормально присутствие представителей оппозиции в качестве наблюдателей, которые все контролируют», - завил немецкий политик.
Отметим, что из-за пандемии коронавируса голосование по поправкам в Конституцию пришлось проводить на открытом воздухе. В Центризбиркоме обещали безопасное и хорошо организованное голосование, но на практике россиянам пришлось изъявлять свою волю в палатках, уличных шатрах, в автобусах, на лавочках и даже на пеньках и в багажниках автомобиля. На многих участках отсутствовали независимые наблюдатели и видеокамеры. Также выяснилось, что в Москве, например, можно было проголосовать два раза – на избирательном участке и онлайн.