Московская полиция пригрозила журналисту тремя уголовными статьями за двойное голосование
Московская полиция начала проверку по факту двойного голосования журналистом телеканала «Дождь» Павлом Лобковым по поправкам в Конституцию. Ранее он сообщил, что проголосовал на избирательном участке, а затем проголосовал онлайн на портале mos.ru
Московская полиция начала проверку по факту двойного голосования журналистом телеканала «Дождь» Павлом Лобковым по поправкам в Конституцию. Ранее он сообщил, что проголосовал на избирательном участке, а затем проголосовал онлайн на портале mos.ru.
Следствие считает, что двойное голосование – это заранее спланированная акция «по дискредитации голосования». Правоохранители пригрозили виновным тремя уголовными статьями.
Силовики дадут правовую оценку действиям избирательной комиссии, которая позволила Павлу Лобкову проголосовать два раза. При этом пока по данному факту возбуждено только административное дело по статье о незаконной выдаче и получении избирательного бюллетеня.
«Кроме того, проводится дополнительная проверка в отношении участников голосования. Синхронность их заявлений и широкое освещение в медиа позволяют предполагать о заранее спланированной акции по дискредитации голосования в Москве», - заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Напомним, что председатель Центризбиркома также назвала двойное голосование Павла Лобкова провокацией. Сам журналист рассказал, что заранее зарегистрировался для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституцию, но когда пришел на избирательный участок, то сотрудники без проблем выдали ему бюллетень, хотя не должны были этого делать. Через час Лобков зашел на портал mos.ru и с удивлением обнаружил, что за ним сохранилась возможность проголосовать онлайн.