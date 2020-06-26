Мэрия Москвы потратила на поддержку горожан во время пандемии коронавируса 28,2 млрд рублей
Московские власти с начала пандемии коронавируса выделили 28,2 млрд рублей на поддержку 7,2 млн москвичей. Вице-мэр Владимир Ефимов сообщил, что больше трети из этой суммы пришлось на прямые выплаты гражданам из городского бюджета
Московские власти с начала пандемии коронавируса выделили 28,2 млрд рублей на поддержку 7,2 млн москвичей. Вице-мэр Владимир Ефимов сообщил, что больше трети из этой суммы пришлось на прямые выплаты гражданам из городского бюджета.
Всего в Москве проживают 12,5 млн человек, а поддержку от властей получили 60% горожан. Прямые выплаты получили более 2 млн человек (16% населения)- граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, граждане на самоизоляции, а также семьи, получающие выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. По словам Ефимова, 1,5 млн москвичей получили во время действия режима изоляции продуктовые наборы и лекарства. На эти цели мэрия выделила 3,7 млрд рублей.
Кроме того, столичные власти в качестве меры поддержки на три месяца освободили граждан от уплаты взносов на капитальный ремонт. На 40-60% были увеличены зарплаты 42 700 медицинских работников, сообщает «Интерфакс».