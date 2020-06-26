Шведский банк оштрафовали на 107 млн долларов за отмывание денег фирмами из «дела Магнитского»
Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) оштрафовали на миллион шведских крон (около 107 млн долларов) за недостаточную работу по борьбе с отмыванием денежных средств
Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) оштрафовали на миллион шведских крон (около 107 млн долларов) за недостаточную работу по борьбе с отмыванием денежных средств.
Власти страны заявили, что в SEB недостаточно эффективно оценили риски отмывания денег в балтийских операциях, а также имели недостатки в управлении и контроле за мерами, принимаемыми балтийскими дочерними компаниями по борьбе с отмыванием денег, сообщает «МБХ медиа».
Напомним, осенью прошлого года журналисты-расследователи из OCCRP выяснили, что клиенты банка SEB отмывали деньги из России в прибалтийских филиалах организации. Около 130 подозрительных компаний перевели через SEB около 280 млн долларов в период с 2005 по 2017 год. Из них 72 млн долларов были переведены фирмами, связанными с делом погибшего в СИЗО юриста Сергея Магнитского.