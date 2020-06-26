26 июня 01:34
В Европе после послаблений карантинных ограничений выросло число заразившихся коронавирусом
В Европе зафиксирован всплеск случаев заболевания коронавирусной инфекцией после того, как власти стран стали смягчать карантинные ограничения. Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге
В Европе зафиксирован всплеск случаев заболевания коронавирусной инфекцией после того, как власти стран стали смягчать карантинные ограничения. Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Эксперт сообщил, что за последние две недели количество новых случаев заражения COVID-19 выросло в 30 европейских странах. При этом в 11 странах ускоренная передача инфекции привела к значительному распространению инфекции, которое может снова «подтолкнуть европейскую систему здравоохранения к краю пропасти».
В ВОЗ ожидают, что к следующей неделе число заболевших в странах Европы может увеличиться до 10 млн человек.