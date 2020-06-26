«Аэрофлот» опроверг информацию о выполнении «люксовых» рейсов за границу
Официальный представитель перевозчика Михаил Демин отказался признать рейсы в США и ряд крупных европейских городов «люксовыми». Он заверил, что улететь за границу могут только россияне с разрешением на въезд в страну назначения
Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения об осуществлении «тайных» и «люксовых» рейсов за границу во время пандемии коронавируса.
Официальный представитель перевозчика Михаил Демин отказался признать рейсы в США и ряд крупных европейских городов «люксовыми». Он заверил, что улететь за границу могут только россияне с разрешением на въезд в страну назначения, сообщает РБК.
По словам Демина, перевозку пассажиров за границу в условиях ограничений «Аэрофлот» выполняет при наличии мест в салоне используемых для перевозки грузов (медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и т.д.) лайнеров, но попасть на эти рейсы могут только пассажиры с видом на жительство за границей, двойным гражданством и дипломаты.
Ранее «Ведомости» сообщили, что «Аэрофлот» выполняет «тайные» рейсы за границу, билеты на которые стоят в несколько раз больше, чем обычно.
«Обладая определенным литературным талантом, можно назвать такие грузо-пассажирские рейсы эксклюзивными. Их эксклюзивность определяется тем, что наших туристов в большинстве своем иностранные государства принимать пока не готовы. В чем определяется «люксовость» мы, честно говоря, так и не поняли», - заявил в ответ на эту новость Михаил Демин.