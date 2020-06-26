26 июня 00:34
Президент Венесуэлы решил провести референдум по вопросу своей отставки
Николас Мадуро заявил, что начать сбор подписей за проведение референдума о его отставке можно будет только в начале 2022 года. «Люди сами решат, остаться мне или уйти», - отметил президент
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о возможности проведения всенародного референдума, на который планируется вынести вопрос о его отставке. Об этом глава государства объявил в своем выступлении, которое транслировалось в соцсети Twitter.
Николас Мадуро заявил, что начать сбор подписей за проведение референдума о его отставке можно будет только в начале 2022 года. «Люди сами решат, остаться мне или уйти», - отметил президент.
Напомним, что весной 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом и призвал народ к свержению Николаса Мадуро. Российские власти поддержали действующего президента, а США и европейские страны – Хуана Гуайдо.