«Мемориал» признал якутского шамана Александра Габышева политзаключенным
Правозащитный центр «Мемориал» включил якутского шамана Александра Габышева в список политических заключенных. Организация также потребовала немедленного освобождения шамана, которого отправили на принудительное лечение
Правозащитный центр «Мемориал» включил якутского шамана Александра Габышева в список политических заключенных. Организация также потребовала немедленного освобождения шамана, которого отправили на принудительное лечение.
В заявлении «Мемориала» говорится, что лишение свободы применено к Александру Габышеву «исключительно из-за политических и религиозных убеждений», а также из-за его растущей популярностью. Правозащитники считают, что в случае шамана власти не предоставили оснований для его принудительной госпитализации.
Напомним, в мае Александра Габышева принудительно доставили в Якутский психоневрологический диспансер, но сам он подал заявление об отказе от дальнейшей госпитализации. Позже врачебная комиссия признала шамана опасным для себя и окружающих, а в начале июня Якутский городской суд разрешил принудительно его госпитализировать в психиатрическую больницу.
Также сообщается, что пользователи соцсети Twitter запустили флешмоб в поддержку якутского шамана, который дважды объявлял поход на Москву с целью «изгнать Владимира Путина из Кремля». Сейчас в соцсети опубликовано уже более 17 тысяч постов с хэштегом #свободушаману, в которых пользователи требуют освобождения Габышева.