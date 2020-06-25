Мосгоризбирком сообщил об аннулировании бюллетеня журналиста Павла Лобкова
В Московском городском избиркоме заявили, что бумажный бюллетень журналиста «Дождя» Павла Лобкова был аннулирован. Комиссия учла только его голос в электронном голосовании по поправкам в Конституцию
В Московском городском избиркоме заявили, что бумажный бюллетень журналиста «Дождя» Павла Лобкова был аннулирован. Комиссия учла только его голос в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.
Представитель столичного избиркома сообщил, что урну с аннулированным бюллетенем опечатали, а все находящиеся там бюллетени признали недействительными.
Напомним, Павел Лобков ранее сообщил, что смог дважды проголосовать – на обычном избирательном участке и онлайн. Журналист отметил, что подал заявку на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию еще неделю назад, однако на участке для голосования ему все равно выдали бюллетень. Через час после этого Лобков еще раз проголосовал, но уже на портале mos.ru.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в свою очередь обвинила телеведущего в провокации. «Прям специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать», - заявила Памфилова, хотя именно сотрудники избиркома не должны допускать нарушений на выборах.