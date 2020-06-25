Суд признал незаконным обыск в квартире застреленного за кражу обоев жителя Екатеринбурга
Кировский райсуд Екатеринбурга признал незаконным обыск в квартире у местного жителя Владимира Таушанкова, которого застрелили сотрудники Росгвардии
Кировский райсуд Екатеринбурга признал незаконным обыск в квартире у местного жителя Владимира Таушанкова, которого застрелили сотрудники Росгвардии.
Адвокат Алексей Бушмаков, который представляет родителей погибшего Таушанкова, сообщил, что обыск после смерти мужчины проводился без разрешения суда. Таким образом, сотрудники полиции нарушили статью 182 Уголовно-процессуального кодекса России, так как у них не было никаких правовых оснований для полицейского обыска в квартире.
Напомним, 27-летнего Владимира Таушанкова заподозрили в краже из магазина четырех рулонов обоев. Мужчина заперся в своей квартире, после чего сотрудники полиции решили взять место жительства подозреваемого штурмом. При задержании Таушанков был задержан. Силовики утверждали, что у руках у подозреваемого был похожий на пистолет предмет. При этом в материалах дела говорится о том, что у мужчины был нож.
Отец погибшего в свою очередь заяви, что силовики открыли огонь еще до того, как зашли в квартиру. В отношении Таушанкова посмертно возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.