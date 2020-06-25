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25 июня 15:44

Тверским СМИ из-за голосования по поправкам запретили публиковать негативные новости

В Тверской области местным средствам массовой информации запретили публиковать негативные новости. Власти попросили журналистов не создавать «негативный фон» в связи с началом голосования по поправкам в Конституцию РФ

Тверским СМИ из-за голосования по поправкам запретили публиковать негативные новости
Фото: news.myseldon.com

В Тверской области местным средствам массовой информации запретили публиковать негативные новости. Власти попросили журналистов не создавать «негативный фон» в связи с началом голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Издание «Политверь» проверило ленты «ведущих СМИ региона» за 25 июня и не обнаружило в них ни одной плохой новости. Из СМИ также пропали ежедневные сводки ДТП, релизов прокуратуры и Следственного комитета. Более того, отдельные издания стали игнорировать статистику по коронавирусу.

Пресс-секретарь губернатора тверской области Юрий Исаков отказался комментировать сообщения о запрете для СМИ публиковать плохие новости.

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