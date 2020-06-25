Экс-премьер Дмитрий Медведев во время голосования нарушил обязательный масочный режим
Бывший премьер-министр России, а сейчас зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев принял участие в первом дне голосования по поправкам в Конституцию РФ. В среду он посетил участок для голосования, который располагается в помещении, а не в шатре на улице
Бывший премьер-министр России, а сейчас зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев принял участие в первом дне голосования по поправкам в Конституцию РФ. В среду он посетил участок для голосования, который располагается в помещении, а не в шатре на улице. При этом Медведев был без защитной маски и перчаток, что является нарушением московских нормативных актов.
Напомним, что в российской столице за отказ носить средства защиты от вируса в общественных местах полагается штраф в размере 4 тысяч рублей.
По данным ТАСС, Дмитрий Медведев проголосовал на участке №2760, который располагается в здании Шуваловской гимназии № 1448 на улице Довженко в районе Раменки.
Отметим, что в соответствии с рекомендациями Центризбиркома и Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавируса, члены избиркомов должны передавать избирателям бюллетени для голосования бесконтактным способом (Дмитрий Медведев получил свой бюллетень из рук сотрудницы – ред.), а также организовать температурный контроль на подходе к помещению голосования. Избирателям без средств защиты сотрудники комиссий должны выдавать «санитарный» набор, который включает маску, перчатки и ручку, сообщает Znak.com.