25 июня 14:54
Верховный суд ЕС отказался отменять санкции в отношении ВТБ, Сбербанка и «Роснефти»
Верховный суд Евросоюза отклонил апелляцию российского госбанка ВТБ о снятии санкций, введенных в отношении организации еще в 2014 году. ВТБ оспаривал санкции, поводом для которых стало присоединение Крыма к России
Верховный суд Евросоюза отклонил апелляцию российского госбанка ВТБ о снятии санкций, введенных в отношении организации еще в 2014 году. ВТБ оспаривал санкции, поводом для которых стало присоединение Крыма к России.
По данные Reuters, в 2018 году Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге (первая судебная инстанция ЕС) отказался удовлетворить иски ВТБ, Сбербанка и ВЭБа об отмене экономических санкций. Суд счел достаточными основания для введения санкций в отношении российских государственных банков.
Помимо этого Верховный суд ЕС отклонил иски от снятии санкций с «Роснефти», «Газпромнефти» и предприятия «Алмаз-Антей».