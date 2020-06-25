На здании посольства США в Москве вывесили флаг ЛГБТ-движения. В Кремле акцию дипломатов не оценили
Флаг движения был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером. Впервые его подняли 25 июня 1978 года во время парада Gay Freedom Day в Сан-Франциско
В Москве на здании посольства США появился «радужный» флаг ЛГБТ-движения. Американские дипломаты заявили, что таким образом «чествуется флаг гордости ЛГБТИ во время празднования #PrideFlagDay».
Флаг гей-движения был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером. Впервые его подняли 25 июня 1978 года во время парада Gay Freedom Day в Сан-Франциско. В посольстве США в России своей акцией решили напомнить обществу о правах представителей секс-меньшинств.
«Права ЛГБТИ - это права человека. Права человека универсальны. Месяц гордости призван подчеркнуть, что каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований», - сообщается на странице американского посольства в соцсети Facebook.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по поводу акции в защиту прав секс-меньшинств заявил, что «из Кремля не видно американского посольства, но наверняка это видит наше министерство иностранных дел». Чиновник добавил, что «любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России по закону недопустимы».