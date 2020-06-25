В московском УИК №141 опровергли двойное голосование телеведущего «Дождя» Павла Лобкова
Секретарь участковой комиссии №141 в Москве Наталья Ерофеева опровергла заявление телеведущего «Дождя» Павла Лобкова о том, что он смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Секретарь участковой комиссии №141 в Москве Наталья Ерофеева опровергла заявление телеведущего «Дождя» Павла Лобкова о том, что он смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. По словам журналиста, сначала он проголосовал на участке, а через час проголосовал онлайн на портале mos.ru.
Наталья Ерофеева в беседе с агентством «Закон» заявила, что журналист «Дождя» Павел Лобков принял участие в голосовании только один раз. Она также заявила, что напротив фамилии Лобкова не стояло пометки, что он заранее зарегистрировался на электронное голосование, поэтому проголосовать на участке не может.
Отметим, что Павел Лобков в качестве доказательства своей правоты предоставил видео двойного голосования. Кроме того, эксперт «Голоса» Василий Вайсенберг также смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. После этого председатель участковой комиссии №1958 Марина Чермошенцева сообщила, что ящик, куда Вайсенберг положил свой бюллетень, решили опечатать.