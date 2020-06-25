Глава башкирского Минтруда назвала повышенные из-за коронавируса пособия «халявой, которая скоро закончится»
Чиновница назвала повышенное пособие по безработице, введенное в качестве меры поддержки населения во время пандемии коронавируса, «халявой»
Вице-премьер и министр труда и социальной защиты республики Башкирия Ленара Иванова назвала повышенное пособие по безработице, которые власти ввели в качестве меры поддержки населения во время пандемии коронавируса, «халявой». Чиновница также добавил, что эта «халява скоро закончится».
Ленара Иванова заявила, что выделенные из бюджета средства на выплату в течение трех месяцев повышенного пособия по безработице скоро закончатся. В Башкирии на выплаты уже потратили миллиард рублей федеральных денег, а местные власти запросили еще 1,6 млрд рублей для поддержки безработных.
Глава регионального Минтруда призвала граждан думать о поиске работы и о том, чем кормить своих детей, поскольку «халява скоро кончится», сообщает «Первое антикоррупционное СМИ».
Вице-премьер также возмутилась тем, что некоторые безработные жители Башкирии предпочитают получать пособие вместо того, чтобы устроиться хоть на какую-нибудь должность.