В Новой Москве на электронное голосование по поправкам зарегистрировалось аномальное число избирателей
В Троицком округе Новой Москвы заявки на участие в электронном голосовании подали 39% от общего числа избирателей. В среднем по столице доля желающих проголосовать электронно составляет 14,7%
В Троицком округе Новой Москвы заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию подали 39% от общего числа избирателей (почти 37 тысяч человек), хотя в среднем по столице доля желающих проголосовать электронно составляет 14,7%.
Сводную таблицу со всех участков из данных Избиркома Москвы опубликовал телеграм-канал RUElectionData, а математик и автор исследований о выборах Сергей Шпилькин обратил внимание на «аномальное» число желающих проголосовать онлайн.
Эксперт отметил, что в среднем по Москве распределение открепившихся для электронного голосования было равномерным (среднее значение 300 человек на участок при медианном в 306), то в четырех участковых комиссиях Троицкого округа их количество превышает предельную нормативную численность избирателей на участке в 3 тысячи человек. Из 13 УИКов, где открепились больше тысячи избирателей, на Троицкий округ приходятся 10.
Например, на избирательном участке №3395 на электронное голосование записались 7296 человек, на участке №3394 – 4027 человек, на участке №3382 – 3567 человек, а на участке №3396 – 3565 человек. При этом на участке, а на участке №3394 - 2337 избирателей, сообщает «Новая газета».
«Ситуация с рекордами электронного голосования похожа на аферу, требующую срочного расследования. Электронное голосование в Троицком округе, похоже, надо отменять», - заявил Сергей Шпилькин.
Секретарь территориальной избирательной комиссии (ТИК) Троицкого округа Елена Аристова «аномальные» данные по числу желающих проголосовать онлайн объяснила техническим сбоем.
«У нас в округе вообще нет участков, где было бы больше трех с половиной тысяч избирателей зарегистрировано. В этом районе [с участком №3395] нет новостроек, ничего такого. Это смешно просто, такого не может быть, это какой-то технический сбой», - заявила Аристова, слова которой приводит «Медуза».