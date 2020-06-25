Компания Google ввела функцию автоматического удаления данных пользователей через 18 месяцев
Американская компания Google объявила об изменении правил конфиденциальности для пользователей своих сервисов
Американская компания Google объявила об изменении правил конфиденциальности для пользователей своих сервисов. В соответствии с этими изменениями, пользователи смогут автоматически удалять свои данные через 18 месяцев.
В Google сообщили, что такая возможность облегчит пользователям переход «инкогнито» и приостановит сбор данных, поскольку они используют мобильные приложения поискового сервиса. Кроме того, эта возможность добавляет упреждающие рекомендации по безопасности учетной записи в инструмент проверки безопасности, сообщает «КоммерсантЪ».
Напомним, в прошлом году антимонопольные власти Евросоюза начали расследование в отношении компании Google из-за методов компании по сбору данных. В частности, надзорные органы интересовались данными, которые касаются местных поисковых служб, интернет-рекламы, службы таргетинга онлайн-рекламы.