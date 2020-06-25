Генпрокуратура потратит 1,7 млн рублей на закупку телефонов с функцией шифрования голосовой связи
Государственный контракт на поставку телефонов для надзорного ведомства получил научно-технический центр «Атлас». Согласно условиям контракта, прокуратуре необходимы телефоны под названием М-663С-01
Генпрокуратура России потратит 1 миллион 743 тысячи рублей на закупку сотовых телефонов отечественного производства.
Государственный контракт на поставку телефонов для надзорного ведомства получил научно-технический центр «Атлас». Согласно условиям контракта, прокуратуре необходимы телефоны под названием М-663С-01 – это специальные устройства со встроенным шифрованием голосовой связи.
Такой телефон предназначен для обеспечения криптографической защиты информации в сетях сотовой связи. Аппарат полностью соответствует требованиям ФСБ России к шифровальной аппаратуре и может использоваться для шифрования информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сообщает Znak.com.
Ранее аналогичные телефоны были закуплены для «Роскосмоса», Минобороны, МВД. Пользуются такими устройствами в основном сотрудники с доступом к документам особой важности.