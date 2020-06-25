Россиян призывают проголосовать по поправкам в Конституцию в палатках, на лавочках и в автобусах
Российские интернет-пользователи публикуют фотографии открывшихся «участков» для голосования по поправкам в Конституцию, которые из-за пандемии коронавируса власти решили не организовывать в помещениях
Российские интернет-пользователи публикуют фотографии открывшихся «участков» для голосования по поправкам в Конституцию, которые из-за пандемии коронавируса власти решили не организовывать в помещениях. Так, проголосовать за или против поправок можно в палатках, уличных шатрах, на лавочках, в автобусах и даже в багажнике автомобиля. При этом никакого независимого наблюдения за голосованием на таких «участках» для голосования нет.
Во Владивостоке участковая избирательная комиссия (УИК) № 838 во время досрочного голосования по поправкам в Конституцию разместилась в багажнике легкового автомобиля. Видео участка-багажника опубликовал председатель регионального отделения «Партии Роста» Кирилл Батанов. На багажнике автомобиля прикреплена табличка с номером участка, а рядом стоит женщина – по всей видимости, член УИК.
В Твери избирательный участок №33 расположили в обычном автобусе. Внутри него стоит стол, за которым сидит член избирательной комиссии, выдающей бюллетени для голосования.
В других городах и поселках избирательные участки разместились в палатках, в шатрах и на лавочках. Никакого контроля за голосованием на таких «полевых» участках практически нет, но кое-где были замечены наблюдатели от Общественных палат.