Журналист «Дождя» смог два раза проголосовать по вопросу внесения поправок в Конституцию
В России 25 июня началось голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации, главной из которых является обнуление президентских сроков Владимира Путина
В России 25 июня началось голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации, главной из которых является обнуление президентских сроков Владимира Путина.
Журналист и ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков сообщил, что смог дважды проголосовать по вопросу внесения поправок. Он рассказал, что сначала проголосовал на своем избирательном участке №141, а во второй раз проголосовал с помощью электронного голосования.
Лобков рассказал, что неделю назад зарегистрировался на портале mos.ru для электронного голосования, однако на избирательном участке ему все равно выдали бюллетень. Примерно через час журналист успешно проголосовал еще и на портале mos.ru.
В свою очередь агентство ТАСС сообщает, что сайт дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ работает с перебоями, а в первые минуты после открытия голосования был недоступен для пользователей.
Глава общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух уточнил, что не работал информационный сайт о голосовании 2020og.ru, а сайт elec.20202og.ru работает штатно.