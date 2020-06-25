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Общество
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
25 июня 11:50

Росавиация предложила возобновить авиасообщение со странами СНГ

Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству начать возобновление международный рейсов. Первым делом в ведомство предлагает открыть авиасообщение со странами СНГ

Росавиация предложила возобновить авиасообщение со странами СНГ

Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству начать возобновление международный рейсов. Первым делом в ведомство предлагает открыть авиасообщение со странами СНГ.

Остальные международные авиарейсы, по мнению Александра Нерадько, должны открываться в соответствии с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в этих странах.

По данным «Коммерсанта», в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой заявили, что оперштаб по контролю за распространением COVID-19 поручил МИДу, Росавиации и Роспотребнадзору рассмотреть вопрос возможного открытия международного авиасообщения.

Российские авиакомпании считают, что для них было бы предпочтительней открыть в первую очередь авиасообщение с европейскими государствами, так как рейсы в страны СНГ не сильно повлияют на загрузку флота. «Заболеваемость в европейских странах сегодня упала до нескольких десятков человек в сутки, что существенно ниже, чем в СНГ. Другой вопрос - захотят ли там принимать русских туристов», - отметил представитель одной из авиакомпаний.

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