Росавиация предложила возобновить авиасообщение со странами СНГ
Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству начать возобновление международный рейсов. Первым делом в ведомство предлагает открыть авиасообщение со странами СНГ
Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству начать возобновление международный рейсов. Первым делом в ведомство предлагает открыть авиасообщение со странами СНГ.
Остальные международные авиарейсы, по мнению Александра Нерадько, должны открываться в соответствии с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в этих странах.
По данным «Коммерсанта», в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой заявили, что оперштаб по контролю за распространением COVID-19 поручил МИДу, Росавиации и Роспотребнадзору рассмотреть вопрос возможного открытия международного авиасообщения.
Российские авиакомпании считают, что для них было бы предпочтительней открыть в первую очередь авиасообщение с европейскими государствами, так как рейсы в страны СНГ не сильно повлияют на загрузку флота. «Заболеваемость в европейских странах сегодня упала до нескольких десятков человек в сутки, что существенно ниже, чем в СНГ. Другой вопрос - захотят ли там принимать русских туристов», - отметил представитель одной из авиакомпаний.