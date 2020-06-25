На Параде Победы в Москве солдат-срочник разбил стекло в микроавтобусе ФСО
Солдат срочной службы из воинской части 61899 Никита Ерошенко на Параде Победы в Москве разбил карабином стекло в микроавтобусе Volkswagen Transporter, который принадлежит Федеральной службе охраны (ФСО)
Солдат срочной службы из воинской части 61899 Никита Ерошенко на Параде Победы в Москве разбил карабином стекло в микроавтобусе Volkswagen Transporter, который принадлежит Федеральной службе охраны (ФСО).
Рядовой объяснил свой поступок тем, что с его стороны это был протест против существующего режима и Федеральной службы безопасности. Солдат отметил, что на всех репетициях военного парада он находился в основном строю, однако непосредственно в день проведения мероприятия командир отправил его в резерв, «лишив возможности выйти на Красную Площадь». Молодой человек посчитал, что с ним поступили несправедливо, поэтому в состоянии сильного гнева он разбил стекло в транспортном средстве ФСО.
Telegram-канал 112 сообщает, что сотрудники ФСО во время инцидента не пострадали. Рядовой задержан, в отношении него будет возбуждено уголовное дело. Между тем источник агентства ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что у срочника просто произошел нервный срыв, а дело против него возбуждать не будут.
Один из очевидцев инцидента из числа сотрудников МВД рассказал «Комсомольской правде», что за полчаса до начала парада между двумя бойцами исторической роты времен Великой Отечественной войны возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Зачинщика скандала вывели из строя и отправили в резерв. Однако это солдату не понравилось, поэтому он стал кричать и автоматом времен Великой Отечественной войны разбил стекло машины ФСО.