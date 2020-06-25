25 июня 10:57
В Москве и Московской области выявили рекордно низкое число новых случаев заражения COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 7 113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 613 994 человека, из которых выздоровело 375 164 пациентов
Фото: caoinform.moscow
В России за минувшие сутки выявили 7 113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 613 994 человека, из которых выздоровело 375 164 пациентов.
Число умерших от коронавируса и вызванных им осложнений за сутки составило 92 человека.
В Москве выявили 885 новых случаев заражения коронавирусом, а в Московской области – 467. Пока это самый низкий показатель прироста заболевших.
В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 221 новый случай заражения, в Нижегородской области – 217, в Свердловской области – 192, в Ростовской области – 124, в Красноярском крае – 153, а в Ханты-Мансийском АО – 319. Ранее сообщалось, что в ХМАО прибудут московские врачи для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.