25 июня 08:04
В Петербурге следователи закрыли первое уголовное дело о нарушении карантина
Следственный комитет Санкт-Петербурга закрыл первое в стране уголовное дело по факту угрозы массового заражения коронавирусной инфекцией. Фигурантам дела был Георгий Образцов, которого обвиняли в нарушении обязательного режима самоизоляции
Следственный комитет Санкт-Петербурга закрыл первое в стране уголовное дело по факту угрозы массового заражения коронавирусной инфекцией. Фигурантам дела был Георгий Образцов, которого обвиняли в нарушении обязательного режима самоизоляции.
Дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления в действиях подозреваемого.
По версии следствия, Георгий Образцов после возвращения из Швейцарии в конце марта 2020 года нарушил режим обязательной двухнедельной самоизоляции и посетил МФЦ. Мужчину задержали и отправили в обсерватор, а после побега завели на него уголовное дело и заставили публично извиниться, сообщает «Фонтанка».