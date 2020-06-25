25 июня 07:55
В Екатеринбурге от коронавирусной инфекции скончался известный хирург
В Екатеринбурге скончался известный регионе хирург Юрий Мансуров, который принимал пациентов в областной больнице № 1. Согласно предварительным данным, медик заразился коронавирусной инфекцией
В Екатеринбурге скончался известный регионе хирург Юрий Мансуров, который принимал пациентов в областной больнице № 1. Согласно предварительным данным, медик заразился коронавирусной инфекцией.
Портал E1.ru сообщает, что Юрия Мансурова доставили в больницу №14, он лежал в обычном отделении. В этой больнице у него выявили коронавирус и тромбоэмболию. После этого медика перевели в реанимацию больницы №40.
«Он достаточно долго находился в тяжелом состоянии. Но спасти его не удалось, несмотря на все принятые меры, он умер. И то и другое заболевание могло стать причиной его смерти», - сообщил источник издания.