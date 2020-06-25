«Аэрофлот» заподозрили в осуществлении тайных рейсов за границу по завышенным ценам
«Аэрофлот» во время действия карантинных ограничений продолжал осуществлять некоторые международные рейсы. Формально свои воздушные границы Россия не закрывала, однако международное авиасообщение было прекращено еще в конце марта
«Аэрофлот» во время действия карантинных ограничений продолжал осуществлять некоторые международные рейсы. Формально свои воздушные границы Россия не закрывала, однако международное авиасообщение было прекращено еще в конце марта и до сих пор не возобновлялось.
«Ведомости» сообщают, что с начала июня самолеты «Аэрофлота» летают из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. Информацию о международных полетах на условиях анонимности подтвердили сотрудники авиакомпании и сообщили, что эти рейсы официально оформлены как грузовые. «Эти рейсы оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продаются билеты», - сообщили изданию сотрудники «Аэрофлота».
Примечательно, что к середине июня количество международных рейсов «Аэрофлота» выросло в два раза, а в «тайном» расписании также появились рейсы в Ниццу, Барселону и Рим.
Билеты на такие рейсы стоят в несколько раз дороже обычных. Например, безбагажный билет до Рима обойдется в 17-35 тысяч рублей, а в Барселону – минимум 18 тысяч. Столь высокие цены на билеты объясняются тем, что обратно в Москву летят пустые самолеты.
В «Аэрофлоте» и Росавиации информацию о «тайных» полетах за границу пока не прокомментировали. При этом горячей линии авиакомпании автоответчик информирует, что на сегодняшний день информация о датах полетов по международным направлениям отсутствует.