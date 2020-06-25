Компания Audi разорвала рекламный контракт с Ксенией Собчак из-за ее «расистского» поста
Немецкая автомобильная компания Audi разорвала рекламный контракт с российской телеведущей Ксенией Собчак из-за ее поста в Instagram о темнокожих людях, который фирма сочла расистским
Немецкая автомобильная компания Audi разорвала рекламный контракт с российской телеведущей Ксенией Собчак из-за ее поста в Instagram о темнокожих людях, который фирма сочла расистским. Сама журналистка обвинения в расизме отрицает и готова подтвердить свою правоту в суде.
Еще 7 июня Ксения Собчак выложила видео, в котором на фоне черного экрана звучала песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Ролик сопровождался подписью: «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком». Позже этот пост был удален.
Представитель Audi Вернер Нойхоль заявил, что компания «строго отвергает любые формы расизма и дискриминации», а пост Ксении Собчак является «неприемлемым», сообщает Deutsche Welle.
Ксения Собчак сотрудничала с Audi около 8 лет и являлась рекламным лицом немецкого бренда в России. Последний рекламный пост с автомобилем телеведущая опубликовала 3 июня. после разрыва рекламного контракта телеведущая заявила, что намерена подать в суд на издание Bisness Insider, которое обвинило ее в расизме.
«Немецкое издание вышло с заголовком „Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми“ и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И буду требовать извинений», - сообщила Собчак.
По поводу своего поста журналистка отметила, что люди не делятся «на белых и черных, кавказцев и азиатов», но делятся на «умных и глупых».