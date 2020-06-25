Британские медики предупредили о тяжелых последствиях коронавирусной инфекции
По данным британских медиков, каждый третий переболевший коронавирусом может всю свою жизнь страдать от болезней легких, хронической усталости и психологических расстройств
У людей, переболевших коронавирусом, могут возникнуть физические, когнитивные и психологические нарушения, а каждому третьему грозит фиброз легких.
По данным британских медиков, каждый третий переболевший коронавирусом может всю свою жизнь страдать от болезней легких, хронической усталости и психологических расстройств, сообщает The Daily Telegraph.
По данным врачей, у 30% переболевших коронавирусной инфекцией в дальнейшем может развиться фиброз легких, который приводит к нарушению дыхательной функции и ухудшению насыщения крови кислородом. 50% излечившихся в будущем могут страдать физическими и психологическими нарушениями, а примерно 70% излечившихся могут страдать от бредового расстройства. Также выяснилось, что каждый десятый пациент может страдать поражением сердца. Помимо этого есть вероятность, что COVID-19 может вызвать повреждения мозга, которые в свою очередь грозят пациенту болезнью Альцгеймера.