Следствие закрыло дело в отношении бывшего главы «Русгидро» Евгения Дода
Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы «Русгидро» Евгения Дода, который обвинялся в завышении размера своей премии на 73 млн рублей
Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы «Русгидро» Евгения Дода, который обвинялся в завышении размера своей премии на 73 млн рублей.
Адвокат бизнесмена Руслан Коблев сообщил, что следствие подтвердило непричастность Евгения Дода к инкриминируемому ему преступлению, после чего дело было закрыто за отсутствием состава преступления.
Также было прекращено уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера «Русгидро» Дмитрия Финкеля.
Евгения Дода арестовали в июне 2016 года, а в декабре того же года перевели под домашний арест. По версии следствия, в конце 2013 года г-н Дод начислил себе премию в размере 353 млн рублей, увеличив ее размер на 73 млн рублей.
Бизнесмену было предъявлено обвинение в мошенничестве, которое было переквалифицировано на растрату. Во время следствия Дод и Финкель выплатили «Русгидро» компенсацию в размере 198 млн рублей.