В Москве на электронное голосование зарегистрировалось рекордное число избирателей
В Москве более миллиона человек открепились от избирательных участков с целью проголосовать дистанционно на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию
В Москве более миллиона человек открепились от избирательных участков с целью проголосовать дистанционно на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает автор исследований о выборах Сергей Шпилькин со ссылкой на данные Центризбирком.
Шпилькин отметил, что 1,09 млн человек, желающих проголосовать дистанционно, это очень много «Получается, что на электронное голосование записался каждый седьмой избиратель Москвы, при том, что сходить в течение семи дней, из которых три выходных, на участок, находящийся, как правило, в пределах 500 метров от дома, проще, чем записываться на электронное голосование», — отметил эксперт, слова которого приводит «МБХ медиа».
Сергей Шпилькин отметил, что ситуация с рекордным числом желающих проголосовать электронно похожа на аферу.
По словам эксперта, число желающих проголосовать в электронной форме в Москве на сегодняшних день превышает предельную нормативную численность избирателей на участке в размере 3 тысяч человек. Так, на одном из участков на электронное голосование записались более 7 тысяч человек.
Шпилькин также обратился к властям с требованием отменить электронное голосование в Троицке, поскольку там доля записавшихся на электронное голосование оказалась сопоставима с Москвой в целом, не является нормальным.
Напомним, ранее сотрудники ряда бюджетных организаций жаловались в соцсетях на принуждение к участию в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.