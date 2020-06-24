Евросоюз не планирует открывать границы для граждан России и США
Власти ЕС подготовили два варианта списка стран, для которых с 1 июля снимут ограничения на въезд в страны союза. Ни в одном из этих списков нет России, США и Бразилии
Власти ЕС подготовили два варианта списка стран, для которых с 1 июля снимут ограничения на въезд в страны союза. Ни в одном из этих списков нет России, США и Бразилии.
Издание The New York Times сообщает, что списки составлялись на основе данных об эпидемиологической обстановке в странах по коронавирусу, а основным показателем было среднее количество новых случаев заражения за последние 14 дней в расчете на 100 тысяч человек. Так, для Евросоюза этот показатель составляет 16, для США — 107, для Бразилии — 190, для России — 80.
В первом списке стран, гражданам которых могут с 1 июля разрешить въезд в ЕС, 47 иностранных государства. Во втором списке - 54. При этом с обоих списках присутствует Китай, откуда изначально распространился коронавирус.
Напомним, что российским гражданам пока запрещено выезжать за границу. Исключение составляет лишь выезд для учебы, работы, лечения и ухода за родственниками.