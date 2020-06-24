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24 июня 02:16

Беглый банкир Сергей Пугачев опубликовал фотографии дочерей Владимира Путина

Бывший владелец «Межпромбанка» Сергей Пугачев, уехавший из России в связи с уголовным преследованием, опубликовал на своем сайте фотографии дочерей президента Владимира Путина

Беглый банкир Сергей Пугачев опубликовал фотографии дочерей Владимира Путина

Бывший владелец «Межпромбанка» Сергей Пугачев, уехавший из России в связи с уголовным преследованием, опубликовал на своем сайте фотографии дочерей президента Владимира Путина. Эти снимки фактически подтверждают, что глава фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова и генетик Мария Воронцова действительно являются дочерьми главы государства. Напомним, что сам Путин данную информацию никогда не подтверждал.

Одна из фотографий подписана словами «Друзья юности - это навсегда!!! Александр Пугачев (сын Сергея Пугачева), Катерина и Мария Путины, Виктор». Девочки на фотографии очень похожи на Марию Воронцову и Катерину Тихонову, которых российские СМИ считают дочками президента.

Банкир Сергей Пугачев несколько лет назад был очень влиятельным человеком в России. Сам он рассказывал журналистам, что именно он предложил кандидатуру Владимира Путина на роль преемника президента Бориса Ельцина. Пугачев также заявил, что в те годы ключевое решение принимали три человека: он сам, дочь Ельцина Татьяна Дьяченко и ее муж - экс-глава администрации президента Валентин Юмашев.

Сейчас банкир обвиняется в мошенничестве и присвоении 28 млрд рублей клиентов «Межпромбанка».

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