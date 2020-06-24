Верховный лама Тувы скончался от коронавируса в возрасте 45 лет
Верховный лама республики Тува Джампел Лодой скончался от коронавирусной инфекции. Он был госпитализирован в больницу Кызыла месяц назад и находился в тяжелом состоянии
Верховный лама республики Тува Джампел Лодой скончался от коронавирусной инфекции. Он был госпитализирован в больницу Кызыла месяц назад и находился в тяжелом состоянии.
Глава республики Шолбан Кара-оол сообщил, что Джампелу Лодою было всего 45 лет, однако коварство коронавируса и состоит в том, что он «усугубляет застарелые недуги». «Тува понесла большую утрату», - отметил чиновник.
Джампел Лодой попал в больницу в начале июня, после чего медики выявили у него коронавирус. Состояние верховного ламы стремительно ухудшалось и в конечном итоге тувинские врачи не смогли его спасти.
Напомним, что ранее в Туве была полностью приостановлена работа общественного транспорта в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19. Эпидемиологическая обстановка в регионе сейчас оценивается как неблагоприятная – ежедневно в республике выявляют по 150 новых случаев заражения.