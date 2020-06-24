Депутаты Мосгордумы потребовали от Собянина остановить принуждение бюджетников к голосованию
Депутаты требуют остановить повсеместное принуждение сотрудников бюджетных организаций к голосованию по поправкам в Конституцию. Парламентарии также просят наказать всех виновных
Депутаты Мосгордумы Михаил Тимонов, Елена Шувалова, Евгений Ступин, Дмитрий Локтев и Николай Зубрилин направили мэру Сергею Собянину коллективное письмо с требованием остановить повсеместное принуждение сотрудников бюджетных организаций к голосованию по поправкам в Конституцию. Парламентарии также просят наказать всех причастных к фактам принуждения.
Елена Шувалова назвала ситуацию с голосованием в Москве «беспределом». «Нам поступает такая информация, что составляются списки в различных организациях, заставляют людей голосовать в особом порядке. Особенно принуждают, по имеющейся у нас информации, голосовать электронно. Электронно, по возможности под контролем организации», - сообщила депутат «МБХ медиа».
Ранее депутаты и оппозиционеры неоднократно публиковали жалобы сотрудников, как бюджетных предприятий, так и крупных коммерческих организаций на принуждение участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. Московские власти на эти жалобы никак не отреагировали.