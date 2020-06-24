Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ
В пояснительной записке к законопроекту депутаты отметили, что практика итоговой аттестации школьников на протяжении последних десяти лет привела к «снижению общего уровня подготовки обучающихся»
Группа депутатов от «Справедливой России» внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
В пояснительной записке к законопроекту депутаты отметили, что практика итоговой аттестации школьников по результатам ЕГЭ на протяжении последних десяти лет привела к «снижению общего уровня подготовки обучающихся, повышению стандартизированности мышления у подростков при решении задач, а также к ухудшению результатов российских школьников на международных олимпиадах».
В «СР» также отметили, что система экзаменов выстроена таким образом, что выпускники школ сосредотачивают все свои усилия на получении результатов только по 2-3 профильным предметам.
Справороссы предлагают вернуть традиционные выпускные экзамены по основным программам среднего общего образования. ЕГЭ они предлагают оставить в качестве одной из форм вступительных испытаний в вузы, которые не будут связаны с общеобразовательными школами.