Владимир Путин в своем обращении к нации сообщил о повышении налогов для богатых
Президент России сообщил о повышении ставки НДФЛ для граждан, получающих доход свыше 5 млн рублей год. Для богатых россиян налог на доход с 1 января 2021 года составит 15% вместо 13%
Президент Владимир Путин в своем очередном обращении к нации сообщил о повышении ставки НДФЛ для граждан, получающих доход свыше 5 млн рублей год. Для богатых россиян налог на доход с 1 января 2021 года составит 15% вместо 13%.
Глава государства пообещал, что полученные за счет повышения налогов доходы будут направляться на лечение детей с редкими орфанными (затрагивающими небольшую часть популяции) заболеваниями. Сейчас семьи таких детей вынуждены собирать средства с помощью благотворительных фондов.
Также Владимир Путин продлил выплаты детских пособий для россиян в связи с пандемией коронавируса. В июле россияне получат еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
В своем обращении президент заявил о продлении стимулирующих выплат для медработников на июль и август, а выплаты социальным работникам продлят на два месяца - до 15 сентября.
Напомним, ранее глава государства распорядился выплатить врачам и медицинскому персоналу надбавки за работу с коронавирусными больными в размере от 80 до 25 тысяч рублей. Однако в реальности с выплатой президентских надбавок во многих регионах возникли проблемы. Чиновники стали поминутно считать время, проведенное медиками с пациентами, в результате чего некоторые сотрудники получили по 150-200 рублей.