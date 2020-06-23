В Ярославской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту обрушения пешеходного моста
Прокуратура Борисоглебского района Ярославской области провела проверку в связи с обрушением пешеходного моста через реку Устье в поселке Борисоглебский в апреле 2020 года
Прокуратура Борисоглебского района Ярославской области провела проверку в связи с обрушением пешеходного моста через реку Устье в поселке Борисоглебский в апреле 2020 года.
Установлено, что мост был введен в эксплуатацию в 2015 году.
Однако в нарушение требований законодательства разрешение на ввод в эксплуатацию выдано администрацией Борисоглебского муниципального района на основании неполного пакета документов – в отсутствие заключения органа государственного строительного надзора о безопасности объекта.
Кроме того, вопреки акту приемочной диагностики и испытаний моста, выданному негосударственной экспертной организацией, администрация Борисоглебского сельского поселения как собственник объекта не разработала проект содержания моста, включающий планово-предупредительные мероприятия по текущему ремонту и наблюдению за сохранностью конструкций.
Прокурор района направил материалы проверки в следственные органы для принятия процессуального решения.
По итогам его рассмотрения следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой района на контроль.