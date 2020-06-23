В Петербурге власти решили организовать участки для голосования в «красных зонах» больниц
В Санкт-Петербурге как минимум в пяти больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией власти планируют организовать участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ
В Санкт-Петербурге как минимум в пяти больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией власти планируют организовать участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Председатель петербургского горизбиркома Виктор Миненко заявил, что на организации участков для голосования в медучреждениях якобы «настаивают» сами пациенты. «Они настаивают и письменно обращаются к главврачам и главам районов, требуют обязательно организовать голосование», - заявил Миненко, слова которого приводит Znak.com.
Примечательно, что участки для голосования планируется организовать в том числе и в так называемых «красных зонах» больниц, где находятся коронавирусные пациенты. Представитель партии «Яблоко» Ольга Покровская поинтересовалась, каким образом власти собираются обеспечивать безопасность членов комиссий в «красных зонах». На это Миненко заверил, что всех работников обязательно «экипируют».
Участки для голосования откроются в «красных зонах» Госпиталя ветеранов войн, 40-й больницы, временных госпиталей в «Ленэкспо» и в санатории «Заря», а также в Александровской больнице.
Отметим, что несколько сотен членов участковых избирательных комиссий уже отказались участвовать в проведении голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса. Члены УИК опасаются, что могут заразиться коронавирусом и заразить этой инфекцией других людей. Сотрудники комиссий также возмутились отказом руководства ЦИК провести массовое тестирование на COVID-19 среди членов избиркомов.