В московской квартире нашли пятерых младенцев, которых собирались вывезти в Китай
В Москве в одной из квартир дома №12 на Аргуновской улице (район Останкино) обнаружили пятерых младенцев без родителей. Самому младшему из них всего шест дней, а самому старшему – 4 месяца
В Москве в одной из квартир дома №12 на Аргуновской улице (район Останкино) обнаружили пятерых младенцев без родителей. Самому младшему из них всего шест дней, а самому старшему – 4 месяца.
Вместе с младенцами в квартире находилась няня с гражданством Китая. Оперативники обнаружили документы на детей, оформленные на китайском языке.
Издание Baza сообщает, что дети якобы были рождены суррогатными матерями для граждан Китая, однако вывезти их не могут из-за закрытых границ в связи с пандемией коронавируса.
Полиция приехала в эту квартиру с проверкой по просьбе жильцов дома, которые пожаловались на детские крики.