Глава ЦИК сообщила о минимуме жалоб на нарушения при подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о поступлении в комиссию десятков жалоб на использование административного ресурса, а также принуждение к участию в голосовании по поправкам в Конституцию
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о поступлении в комиссию десятков жалоб на использование административного ресурса, а также принуждение к участию в голосовании по поправкам в Конституцию. При этом она отметила, что обычно на выборах приходят не десятки, а тысячи жалоб на нарушения.
«У нас сейчас из всех жалоб по этому поводу, которые связаны с якобы применением административного ресурса, на всю страну немногим более 50 обращений. Такого минимума у нас никогда не было», - заявила глава ЦИК в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Памфиловой, в ЦИК поступило около 70 жалоб на принуждение к участию в голосовании и другие нарушения. Из общего объема поступивших жалоб только 52 содержат корректные указания на работодателя, допустившего нарушения. Глава Центризбиркома пообещала взять над этими ситуациями «жесткий контроль».
Отметим, что в соцсетях многие россияне, особенно работающие в бюджетных организациях, жалуются на принуждение к участию в голосовании по поправкам. В Москве большая часть жалоб связана с принуждением голосовать в электронной форме на портале mos.ru. При этом власти заявляют, что большая часть таких сообщений является фейком.