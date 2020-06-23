23 июня 15:54
Старейший туроператор России прекратил свою деятельность из-за пандемии коронавируса
Туристический оператор «Ника» объявил о прекращении деятельности. Причиной ухода с рынка в компании назвали пандемию коронавируса и введенные на ее фоне ограничения. Туроператор работал более 27 лет
Один старейших туристических операторов России «Ника» объявил о прекращении деятельности. причиной ухода с рынка в компании назвали пандемию коронавируса и введенные на ее фоне ограничения.
В заявлении «Ники» говорится, что невозможность совершения туристами поездок, неясность возможности совершения поездок в будущем и нежелание страховой компании СПАО «Ингосстрах» продлевать существующий договор страхования ответственности туроператора вынудили компанию прекратить свою деятельность.
Офис «Ники» в Москве будет закрыт, а петербургское отделение туроператора продолжит работу в дистанционном режиме для урегулирования вопросов с клиентами.
Туроператор «Ника» работал на туристическом рынке более 27 лет.