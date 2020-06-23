23 июня 15:25
В Сеть слили персональные данные 5 млн россиян, зарегистрировавшихся на сайте поиска работы
Предположительно, данные россиян были украдены у портала SuperJob. Специалисты отмечают, что утечка могла произойти из-за имеющейся уязвимости в сервере базы данных
Персональные данные 5 миллионов российских граждан, зарегистрировавшихся на одном из сайтов по поиску работу, оказались слиты в интернет для бесплатного скачивания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию DeviceLock.
Предположительно, данные россиян были украдены у портала SuperJob. Специалисты отмечают, что утечка могла произойти из-за имеющейся уязвимости в сервере базы данных.
В открытый доступ попали фамилии, имена и отчества, пол, даты рождения, телефоны, адреса электронной почты, города проживания, желаемый уровень зарплаты, а также названия операторов мобильной связи пользователей.
В слитой базе данных отсутствуют платежные данные, поэтому их можно использовать в основном для рассылки спама.
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