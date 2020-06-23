Московский суд признал законным отказ следователей искать силовика, ударившего Дарью Сосновскую после митинга
Басманный райсуд Москвы признал законными действия следователей СКР, которые отказались проводить проверку в отношении силовиков, ударивших Дарью Сосновскую после согласованного митинга в августе 2019 года
Басманный райсуд Москвы признал законными действия следователей СКР, которые отказались проводить проверку в отношении силовиков, ударивших Дарью Сосновскую после согласованного митинга в августе 2019 года.
Представитель прокуратуры в суде заявил, что жалоба защиты Сосновской не подследственна Басманному суду, поскольку не было доказано, что силовик, ударивший активистку в живот, является сотрудником полиции этого района Москвы. При этом за 10 месяцев, которые прошли после инцидента, следователи так и не установили личность этого силовика.
Дарья Сосновская участвовала в согласованном митинге с требованием допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. После митинга она сделала замечание силовикам, которые тащили в автозак инвалида. Тогда полицейские решили задержать и саму Сосновскую. Позже в интернете появилась запись, как при задержании силовик наносит удар активистке в область живота.
Правоохранительные органы отказались проводить проверку по факту превышения полицейским должностных полномочий. В МВД также заявили, что Сосновская якобы сама виновата в том, что сотрудник «толкнул ее в область живота».