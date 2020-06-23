Новосибирского священника отстранили от служения из-за критики «главного храма российской армии»
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) отстранили от служения после того, как он раскритиковал «главный храм российской армии» в подмосковном Алабино
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) отстранили от служения после того, как он раскритиковал «главный храм российской армии» в подмосковном Алабино.
На своей странице в Facebook иеромонах Иоанн написал, что недавно открытый храм Вооруженных сил РФ похож на «языческое капище».
Священнослужитель написал, что христианский храм может быть только там, где есть христианская община, а эта церковь построена «в чистом поле». «А значит, это не храм, а языческое капище. Это ещё один пример того, как православие превращается в банальное язычество, со своими капищами, небесными покровителями, иконами родов войск, храмами по профессиональной принадлежности», - отметил Курмояров.
В беседе с «Открытыми медиа» священнослужитель отметил, что не будет удалять свой пост. При этом в сложившейся ситуации священнослужитель обвил окружение патриарха Кирилла, которое его «подставило».
Напомним, что главный храм российской армии украшен витражами с серпом и молотом, а также мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина. Последняя вызвала возмущение со стороны многих россиян, после чего эту мозаику убрали.