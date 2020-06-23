Масочный режим в Москве не повлиял на работу системы распознавания лиц
Масочный режим в Москве, введенный в связи с пандемией коронавируса, не повлиял на эффективность работы системы распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве
Фото: Российская газета
Масочный режим в Москве, введенный в связи с пандемией коронавируса, не повлиял на эффективность работы системы распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Напомним, что жителей и гостей столицы обязали носить в транспорте и других общественных местах защитные маски, которые скрывают практически все лицо. Однако в полиции уверяют, что ношение масок никак не отразилось на результативности системы распознавания лиц.
Ранее столичные власти заявили, что данная система позволила раскрыть больше трех тысяч преступлений.