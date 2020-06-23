23 июня 13:51
Бывший сенатор от Тамбовской области скончался в результате инфаркта
Бывший сенатор от Тамбовской области Евгений Тарло скончался в возрасте 62 лет. О его кончине сообщил действующий представитель региона в Совете Федерации Алексей Кондратьевю
Бывший сенатор от Тамбовской области Евгений Тарло скончался в возрасте 62 лет. О его кончине сообщил действующий представитель региона в Совете Федерации Алексей Кондратьевю.
Согласно предварительной информации, Евгений Тарло скончался от инфаркта, сообщает РИА Новости.
Евгений Тарло известен тем, что в 2015 году, будучи сенатором, предлагал наделить президента России Владимира Путина исключительными полномочиями по принятию мер экономического, политического и информационного характера.